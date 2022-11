Babenhausen

06:15 Uhr

Bürgerversammlung: Es gibt Redebedarf in Babenhausen

Bei der Bürgerversammlung in Babenhausen ging es unter anderem um den maroden Zustand der Aussegnungshalle auf dem Friedhof.

Plus Nach coronabedingter Zwangspause findet in Babenhausen wieder eine Bürgerversammlung statt. Das Interesse ist groß. Was den Menschen auf dem Herzen liegt.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Groß war das Interesse an der Bürgerversammlung der Marktgemeinde Babenhausen, der Saal im Dachgeschoss des Gasthauses "Rössle" gut gefüllt. Schließlich war der kommunale Pflichttermin in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausgefallen. Auch Anfang 2022 gab es aufgrund der anhaltenden Pandemie noch die Empfehlung, auf Veranstaltungen wie diese zu verzichten. Den Vorwurf, die Gemeinde habe sich auch in den Jahren zuvor vor einer Bürgerversammlung gedrückt, wies Bürgermeister Otto Göppel entschieden von sich und widerlegte ihn anhand eines Versammlungsberichts aus der Illertisser Zeitung vom Frühjahr 2019. Es gab jedenfalls genügend Redebedarf im Austausch zwischen Bürgerinnen, Bürgern und der Rathausspitze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen