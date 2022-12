Babenhausen

12:30 Uhr

Bunt und vielseitig: So war das Kinder- und Jugendfestival in Babenhausen

Plus Der Bezirksjugendring lädt Kinder und Jugendliche nach Babenhausen ein, weil es in der Jugendarbeit viel Nachholbedarf gibt. Was das mit Corona zu tun hat.

Von Stephan Schöttl

Begeistert, auch ein kleines bisschen stolz, erzählt Kira ihrer Mama vom Zirkus-Workshop. Sie könne jetzt mit Tellern jonglieren. Und eine Menschen-Pyramide habe sie zusammen mit anderen Mädchen auch gebaut. Fast den ganzen Vormittag hat die Sechsjährige in der Turnhalle der Jugendbildungsstätte in Babenhausen verbracht. Ein vielseitiges Programm war dort am Samstag geboten. Kunst, Musik und Popcorn. Was Kindern und Jugendlichen eben so gefällt.

