Café Fahrenschon schließt: Abschied von Babenhausens beliebtem Traditionscafé

Babenhausen

Ende eines Babenhauser Traditionsbetriebs: Warum das Café Fahrenschon schließt

Gretel Salzgeber und Fred Strittmatter öffnen am 28. September letztmals ihr Café Fahrenschon in Babenhausen. Für selbstgemachten Kuchen kamen die Gäste von weit her.
Von Claudia Bader
    Am Sonntag, 28. September, öffnen Gretel Salzgeber und Fred Strittmatter das Café Fahrenschon in Babenhausen zum letzten Mal.
    Am Sonntag, 28. September, öffnen Gretel Salzgeber und Fred Strittmatter das Café Fahrenschon in Babenhausen zum letzten Mal. Foto: Claudia Bader

    Drei dunkle Holztische stammen aus dem Jahr 1920. Auch die Stühle, Kanapees, die Holzvertäfelung an den Wänden sowie ein imposanter Kronleuchter strahlen viel von der Ära aus, in der das Café Fahrenschon eröffnet wurde. Zu dieser ganz besonderen Atmosphäre gehören seit mehr als 17 Jahren auch die Wirtleute: Gretel Salzgeber, die in Babenhausen aufgewachsene, renommierte Malerin, und der Schweizer Schauspieler und Autor Fred Strittmatter. Viele Jahre haben sie dem traditionsreichen Café seinen Charme eingehaucht. Am Sonntag, 28. September, öffnen sie die weithin bekannte und beliebte Einrichtung an der Fürst-Fugger-Straße zum letzten Mal.

