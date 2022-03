Carport und Autos brennen in Babenhausen nieder

Ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich ist in der Nacht zum Montag in Babenhausen entstanden. Ein Carport und Autos standen dort in Flammen.

Ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 150.000 Euro ist am frühen Montagmorgen durch einen Brand in Babenhausen entstanden. Die Ursache des Feuers ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gegen 3.14 Uhr in der Leharstraße eine starke Rauchentwicklung an einem Carport in der Nachbarschaft. Zwei Autos - eines davon im Carport und eines unmittelbar daneben - standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen. Eine angrenzende Garage wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Außerdem wurde das Wohnhaus massiv verraucht und dadurch vorläufig unbewohnbar.

Polizei bittet um Hinweise nach Brand in Babenhausen

Bei dem Einsatz waren ein Löschzug der Feuerwehr Babenhausen sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei tätig. Obwohl die Feuerwehr mit 35 Aktiven einen massiven Löschangriff startete, teilweise auch mit Schaumzumischung, war an den eigentlichen Brandobjekten kaum mehr etwas zu retten. Die Umgebung konnte sie aber großenteils absichern. Dort war allerdings noch eine Hecke auf mehreren Metern Länge in Brand geraten, die es ebenfalls zu löschen galt.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Memmingen übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen führte diese weiter. Die Kriminalpolizei bittet um Mitteilung, falls jemand Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Feuer gemacht haben sollte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Memmingen unter Telefon 08331/100-0 entgegen.