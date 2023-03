Christian Pfeifer verlässt den Rat der Marktgemeinde Babenhausen

Plus Nach über 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Marktgemeinderat Babenhausen hört Christian Pfeifer aus beruflichen Gründen auf. Wie die Nachfolge geregelt ist.

In seiner letzten Sitzung als Marktgemeinderat bekam er noch einmal das volle Spektrum ab. Bauanträge, die Tücken der Bürokratie und viel Zahlenwerk. Am späten Mittwochabend war dann Schluss für Christian Pfeifer. Über 15 Jahre lang war er ehrenamtlich tätig, jetzt legt er sein Amt aus beruflichen Gründen vorzeitig nieder.

Bürgermeister Otto Göppel sprach von einem "Thema, das schmerzt". Immerhin war Pfeifer seit 1. Mai 2008 ununterbrochen Mitglied im Gremium, seit Mai 2014 sogar als Dritter Bürgermeister. Unter anderem gehörte Pfeifer auch der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen und der Schulverbandsversammlung der Mittelschule Babenhausen an. Ziemlich viel Zeit investierte er in den vergangenen Jahren für das Wohl der Marktgemeinde und deren Einrichtungen. Mitunter zu viel Zeit, um neben diesem Amt auch noch Beruf und Familie unter einen Hut zu kriegen. So reifte in den vergangenen Wochen der Entschluss, aus dem Rat zurückzutreten.

Das sagt Christian Pfeifer zu seinen Beweggründen

Pfeifer erläuterte den Mitstreiterinnen und Mitstreitern seine Beweggründe, sagte: "Das hat nichts mit dem Gremium zu tun. Ich scheide auch nicht aus Groll oder wegen persönlicher Animositäten aus. Aber ich habe an mich und meine Arbeit einen gewissen Anspruch. Das gilt als Schulleiter genauso wie als Marktrat." Und diesem Anspruch könne er im Ehrenamt wegen gestiegener Anforderungen und neuer Herausforderungen im Beruf nicht mehr gerecht werden. Pfeifer ist Rektor der Realschule in Babenhausen, zudem auch im Landesvorstand des Direktorenverbands der Realschulen und im bayerischen Realschulnetz engagiert. "Das ist mein Erwerb, mit dem ich mein Geld verdiene. Ich kann hier in der Gemeinde einfach nicht mehr so präsent sein, wie ich das gerne wäre", sagte Pfeifer. Der Rat nahm das Rücktrittsgesuch einstimmig an.

Pfeifer äußerte noch einen Wunsch als "normaler Bürger" und meinte: "Ich wünsche mir, dass in diesem Gremium auch künftig gute Entscheidungen getroffen werden, die Babenhausen als Lebensraum attraktiv halten." Bürgermeister Otto Göppel und Stellvertreter Dieter Miller dankten Pfeifer für dessen Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten, attestierten ihm "fundierte Beiträge und eine besonnene, ruhige Art" und überreichten als Dank einige Präsente.

Wie geht es jetzt im Marktgemeinderat Babenhausen weiter?

Als Listennachfolger der CSU wäre Kay-Uwe Bertram, zugleich Vorsitzender der Gewerberegion Babenhausen, Nachfolger im Gremium. Im Falle seiner Zusage wird er in der nächsten Sitzung vereidigt. Auch ein neuer Dritter Bürgermeister wird dann gewählt. Göppel erklärt: "Da dürfen wieder alle Interessentinnen und Interessenten aus dem Rat ihren Hut in den Ring werfen."