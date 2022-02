Corona-Demo in Babenhausen: Unmut über B300-Sperrung

Plus Am Montag zogen wieder einige Demonstranten durch Babenhausen. Den Bürgermeister stört die Sperrung einer wichtigen Verkehrsachse.

Erneut haben sich am Montag Dutzende Menschen in Babenhausen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Laut Polizei ähnelte die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer derjenigen der Vorwoche, als von ungefähr 250 Personen die Rede war. Den Babenhauser Bürgermeister stört, dass während der "Spaziergänge" die B300 blockiert wird. Die Polizei sperrte die Bundesstraße dafür.