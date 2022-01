Corona-"Spaziergänger" in Babenhausen: Das sagt die Polizei

Plus Auch Babenhausen ist mittlerweile zum Schauplatz sogenannter "Corona-Spaziergänge" geworden - laut Polizei mit immer mehr Zulauf.

In Ulm und Neu-Ulm gingen am Montag 1500 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. In Mindelheim waren es etwa 750, in Krumbach 530. Aber nicht nur in Städten, auch in kleineren Orten finden mittlerweile sogenannte "Corona-Spaziergänge" statt - wie etwa in Babenhausen. Was die Polizei zu den dortigen Veranstaltungen sagt.