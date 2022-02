Babenhausen

Da bahnt sich was an: Vorbereitungen für Babenhauser Ortsumfahrung laufen

Westlich von Babenhausen sind schwere Maschinen am Werk, um die Baustelle der neuen Ortsumfahrung einzurichten.

Plus Momentan wird westlich von Babenhausen gebaggert, um alles für den Bau der Umgehungsstraße vorzubereiten. Was der Zeitplan vorsieht.

Von Sabrina Karrer

Westlich von Babenhausen graben gerade Baumaschinen den Boden um. Sie bereiten alles für den Bau der Ortsumfahrung vor, die in Zukunft die Staatsstraße 2020 (in Richtung Oberroth) und die Bundesstraße B300 (in Richtung Winterrieden) verbinden wird. Wie der weitere Zeitplan des Großprojekts aussieht, weiß Sarah Schuhmacher, Abteilungsleiterin im Staatlichen Bauamt Kempten.

