Das ändert sich bei der Müllabfuhr in Babenhausen und Kirchhaslach

Ab dem neuen Jahr gibt es einen neuen Leerungstag für die Mülltonnen. Wer davon betroffen ist und wann die erste Leerung erfolgt.

Im Unterallgäu stehen mit dem neuen Jahr Änderungen bei der Müllabfuhr an. Im neuen Jahr werden die Mülltonnen in einigen Unterallgäuer Gemeinden an einem anderen Tag geleert, darunter auch in Kirchhaslach und in Ortsteilen von Babenhausen. Im Hauptort Babenhausen ändert sich der Abfuhrtag nicht. Die Leerung erfolgt wie gewohnt alle zwei Wochen. Dienstag ist in den betroffenen Orten der neue Leerungstag, erstmals am 3. Januar 2023. Die Leerung erfolgt immer in ungeraden Kalenderwochen.

Unter www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender kann für jede Gemeinde im Unterallgäu ein Kalender heruntergeladen werden. Der Kalender enthält die Termine für die Leerung der Restmüll-, Biomüll- und Altpapiertonnen sowie der Gelben Tonnen. Außerdem sind darin die Termine für das Schadstoffmobil zu finden. Alle Abfuhrtermine sind auch in der kostenlosen Unterallgäu-App enthalten. (AZ)