Das Babenhauser Rathaus soll größer und moderner werden

Plus Schon bald soll mit dem An- und Umbau des Babenhauser Rathauses begonnen werden. Die Kosten steigen - und die Gemeinde muss sie selbst tragen.

Den dringenden Wunsch nach mehr Platz haben sie im Babenhauser Rathaus schon lange. Die Verwaltung ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, neue Abteilungen kamen dazu, die Gemeinde ist Ausbildungsbetrieb. "Es wird allmählich eng", sagt Bürgermeister Otto Göppel. Doch die Lösung naht.