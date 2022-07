Babenhausen

vor 16 Min.

Das Gasthaus Krone in Babenhausen soll abgerissen werden

Das Gasthaus Krone steht voraussichtlich nicht mehr lange an der Fürst-Fugger-Straße in Babenhausen.

Lokal Das Gebäude soll einem Mehrfamilienhaus weichen. Prinzipiell findet der Marktrat gut, wenn sich an dieser Stelle etwas ändert. Grünes Licht gab er trotzdem noch nicht.

Von Sabrina Karrer

Das Gasthaus Krone an der Fürst-Fugger-Straße in Babenhausen soll abgerissen werden und Platz für ein neues Mehrfamilienhaus machen. Der Marktrat befürwortet dieses Vorhaben. "Wir feiern jedes Projekt, das das Ortsbild schöner macht", sagte Benedikt Neubauer (Bündnis 90/Die Grünen), als es um den Bauantrag ging. Auch Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer (CSU) betonte, dass der Marktrat "unbedingt eine Entwicklung an dieser Stelle" wolle. Trotzdem hat das Gremium eine Entscheidung verschoben. Warum?

