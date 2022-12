Babenhausen

vor 60 Min.

Das "Haus der Geschichte" wird zum Juwel im Babenhauser Ortsbild

Das Haus der Geschichte in Babenhausen nimmt Gestalt an.

Plus Das "Haus der Geschichte" in Babenhausen nimmt immer mehr Gestalt an. Außen ist es bereits fertig, für die Innenräume gibt es bereits ein durchdachtes Konzept.

Von Hans Kreuzpointner Artikel anhören Shape

Mit der Fertigstellung der Außenhülle ist der Historische Verein Babenhausen seinem Ziel zum Aufbau des "Hauses zur Geschichte" einen großen Schritt nähergekommen. Die für das Ortsbild wichtige Erscheinung des Denkmals am westlichen Schlosshang war lange Zeit kritisch, fügt sich nun aber mit seinem vollständig neuen Äußeren nahtlos in das historische Ambiente mit Rössle-Gebäude, Frauenhaus und Schlossareal ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen