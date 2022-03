Babenhausen

vor 18 Min.

Das ist bei den Babenhauser Kulturtagen 2022 geboten

Plus Musik, Kabarett, Theater und mehr: In diesem Frühjahr und Sommer soll in Babenhausen wieder "Kultur rund ums Schloss" geboten sein. Ein Blick ins Programm.

Von Sabrina Karrer

Babenhausen will es wagen: "Kultur rund ums Schloss" findet im Frühjahr und Sommer statt. Zwei Jahre lang pausierte die Veranstaltungsreihe zwangsläufig, wegen der Pandemie. Nun läuft der Vorverkauf für die Neuauflage an. Die Kulturtage fallen 2022 zwar etwas überschaubarer aus. Trotzdem bedient das Programm viele Interessen, ob mit Musik, Theater oder Kabarett. Einzelne Veranstaltungen waren schon 2020 vorgesehen und werden nachgeholt. Hier ein Überblick.

