Babenhausen

Das ist in Babenhausen in den Sommerferien geboten

Beim Ferienprogramm in Babenhausen wird diesen Sommer viel gekegelt.

Sport, Spiel und viel Erleben in der Natur steht beim Ferienprogramm in Babenhausen diesen Sommer an.

Von Claudia Bader

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Um Kindern und Jugendlichen neue Anregungen sowie die Möglichkeit für Spiel und Spaß zu bieten, haben Babenhauser Vereine und Organisationen wieder ein buntes und abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammengestellt. Die Organisation läuft über das Jugendzentrum (Juze) Babenhausen und wird von Hanna Paukert koordiniert. Fragen und Anmeldungen können telefonisch oder per E-Mail unter juze-babenhausen@kjr-unterallgaeu.de erfolgen. Hier das Ferienprogramm in Babenhausen auf einen Blick Montag bis Freitag, 1. bis 5. August, Kreative Aktionswoche des Juze.

Dienstag, 2. August, 9.30 bis 12.30 Uhr: Kräuterwanderung und Herstellung eines Kräutersalzes.

Dienstag, 2. August, 10 bis 13 Uhr: Trainingstag für fußballbegeisterte Jungs und Mädchen beim TSV 1862 Babenhausen .

. Mittwoch, 3. August, 17 bis 19 Uhr: Spiel und Spaß beim Kegeln mit dem TSV 1862 Babenhausen .

. Freitag, 5. August, 14 bis 16 Uhr: Radelcheck.

Montag, 8. August, 11 bis 14 Uhr: Allerlei Backen für den Nachmittag mit der KDFB.

Montag, 8. August, 13.30 bis 16.30 Uhr: Eigenes Schutzengelchen aus Wolle basteln.

Montag, 8. August, 14 bis 17.30 Uhr: Wald- und Wiesensafari mit der Jugendorganisation Bund Naturschutz .

. Dienstag, 9. August, 9.30 bis 12.30: Heilpflanzen spielerisch kennenlernen und Mückenstift herstellen.

Dienstag, 9. August, 14 bis 16 Uhr: Familienkräuterwanderung an der Günz beim Gartenbauverein Babenhausen .

beim Gartenbauverein . Mittwoch, 10. August, 17 bis 19 Uhr: Spiel und Spaß beim Kegeln beim TSV 1862 Babenhausen .

. Donnerstag, 11. August, 9 bis 12 Uhr: Bastel- und Malvormittag mit Frühstück beim CVJM Babenhausen .

. Freitag, 12. August, 14 bis 16 Uhr: Der Verkehrskasper, Kasperltheater für Familien.

Samstag, 13. August, 15 bis 19 Uhr: Musikalische Schnitzeljagd mit Lagerfeuer und den Musikvereinen Babenhausen und Klosterbeuren.

und Klosterbeuren. Mittwoch, 17. August, 17 bis 19 Uhr: Spiel und Spaß beim Kegeln beim TSV 1862 Babenhausen .

. Freitag, 19. August, 11 bis 14 Uhr: Allerlei für den Nachmittag backen beim KDFB.

Mittwoch, 24. August, 11 bis 12 Uhr: Kischtaklopf`r – Trommeln mit Rhythmus im Blut.

Mittwoch, 24. August, 17 bis 19 Uhr: Spiel und Spaß beim Kegeln beim TSV 1862 Babenhausen .

. Freitag, 26. August, 14 bis 16 Uhr: Papierfliegerbau.

Samstag, 27. August, 9 bis 12 Uhr: Biotop erkunden und pflegen mit dem LBV .

. Dienstag, 30. August, 9 bis 11.30 Uhr: Ein Tag auf dem Staigerhof Engishausen.

Freitag, 2. September, 16 bis 18 Uhr: Schießen mit Luftgewehr, -pistole und Lichtgewehr bei der Schützengesellschaft Babenhausen .

. Freitag, 2. September, 14 bis 16 Uhr: Gitarre für Anfänger.

Freitag, 9. September, 14 bis 15 Uhr: Kindermärchen vorlesen. Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und zur Anmeldung über die Internetseite der Gemeinde Babenhausen www.babenhausen-schwaben.de.

