Das Jahr in Babenhausen war geprägt von vielen und großen Baustellen

Plus Bei der letzten Sitzung des Babenhauser Marktgemeinderats 2022 blickt der Bürgermeister auf ein arbeitsintensives Jahr zurück - und spricht Worte des Danks.

Zum Schluss wurde Otto Göppel schon fast philosophisch. Zum letzten Mal in diesem Jahr war der Marktgemeinderat Babenhausen zu einer Sitzung zusammengekommen. Der Bürgermeister nutzte das für einen Rückblick auf ein "ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr", der letztlich in einer kurzen Weihnachtsbotschaft mündete; im Wunsch nach friedlichem Zusammenleben und Besinnung auf das Wesentliche im Leben.