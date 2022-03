Babenhausen

18:00 Uhr

Das Jugendzentrum in Babenhausen hat eine neue Leiterin

Plus Hanna Paukert ist die neue Leiterin der Einrichtung des Kreisjugendrings. In Babenhausen ist sie keine Unbekannte - was ihr auch bei der neuen Aufgabe hilft.

Von Sabrina Karrer

Die erste Aufgabe ist es, sich alle Namen der rund 60 Kinder und Jugendlichen zu merken, die das Jugendzentrum in Babenhausen regelmäßig besuchen. Wenn die erst mal im Kopf sind, kann es richtig losgehen. Denn Ideen für Aktionen mit den "Juze"-Gästen hat Hanna Paukert schon mehrere. Die Sozialpädagogin ist die neue Leiterin der Einrichtung an der Frundsbergstraße.

