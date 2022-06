Das Salonorchester Babenhausen bringt die Goldenen Zwanziger zurück

Lokal Seit zehn Jahren spielt das Ensemble zusammen. Jetzt brachte das Salonorchester das Publikum im zweimal ausverkauften Ahnensaal des Fuggerschlosses zum Träumen.

Getanzt und geschunkelt wurde – trotz Angebots – dann doch nicht im ehrwürdigen Ahnensaal des Fuggerschlosses in Babenhausen: Dabei ließ es die wunderbare Musik des Salonorchesters nicht an Wohlklängen und mitreißenden Melodien fehlen. Das Ensemble verwöhnte sein Publikum im zweimal ausverkauften Konzert im Rahmen der Babenhauser Kulturtage mit Ohrwürmern rund um die goldenen Zwanzigerjahre.