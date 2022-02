Der Babenhauser Partnerschaftsverein plant seinen Neustart

Plus In der Pandemie war es schwer, den Kontakt zu den Mitgliedern und französischen Partnergemeinden zu pflegen. Das soll sich ändern - auch durch neue Ideen.

Mitglieder und Freunde des Partnerschaftsvereins Babenhausen müssen sich noch ein wenig gedulden. Das offizielle Treffen mit den französischen Partnergemeinden Argentré, Louvigné und Soulgé-sur-Ouette, das für gewöhnlich alle zwei Jahre organisiert wird, kann auch heuer noch nicht stattfinden. Nach zweijähriger Pause veranstaltet der Verein aber am Donnerstag, 31. März, wieder eine Mitgliederversammlung mit Wahlen. "Nach der coronabedingten Pause wird es Zeit, dass wir unser Vereinsleben neu starten und beleben", sagt der Zweite Vorsitzende Wilhelm Flach. Schließlich sei der Partnerschaftsverein ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Babenhausen.