Babenhausen

vor 34 Min.

Der Charme der Krimi-Ermittlerin wirkt auch in Babenhausen

Plus Bestseller-Autorin Nicola Förg fesselt die Teilnehmenden ihrer Lesung in Babenhausen mit mysteriösen Morden und Einblicken in die industrielle Tierhaltung.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Hört man Lago Maggiore, denkt man unwillkürlich an unbeschwerte Urlaubstage an einem magisch schönen Ort. Dass diese Idylle bei einer Krimi-Lesung von Bestseller-Autorin Nicola Förg nicht lange anhält, ahnen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in der Gemeindebücherei Babenhausen bereits. Dass sie dabei nicht nur mit Fragen, Rätseln und ungewöhnlichen Mordmethoden konfrontiert werden, sondern auch Einblick in die erschreckend aktuellen Missstände der industriellen Tierhaltung erhalten, macht den Abend noch spannender.

Bereits bevor sie nach Babenhausen gekommen sei, habe sie gewusst, dass es hier eine Tierklinik gibt, outet sich die Autorin, die mit ihrem Mann in Prem im Landkreis Weilheim-Schongau einen Hof bewirtschaftet, gleich zu Beginn als Tierfreundin. Mit der Lesung aus ihrem neuesten Werk „Dunkle Schluchten“ entführt sie ihre Zuhörerinnen und Zuhörer zunächst in eine friedliche Urlaubsidylle. Dort möchten Kriminalkommissarin Irmi Mangold und ihr Freund Fridjof Hase eigentlich ein paar erholsame Tage verbringen. Leider zerstört ein zwischen glasklarem Wasser und steilen Felsen ins Auge fallender Toter in einer schreiend roten Jacke jäh den Zauber der reizvollen Landschaft. Ungeachtet ihres Urlaubs stellt sich die taffe Ermittlerin sofort wieder in den Dienst und macht sich routiniert auf die Suche nach Spuren und Indizien. Ganz unerwartet führt sie dieser Fall in ihre Heimat, das Voralpenland.

