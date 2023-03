"Der Neurosenkavalier" wird vom Ganoven zum Psychotherapeuten

Plus Der Theaterverein Babenhausen begeistert das Publikum mit einer Boulevardkomödie, mit seiner Spielfreude - und hält die Zuschauerinnen und Zuschauer in Atem.

Es ist traurig, aber wahr: Depressionen, Neurosen und Psychosen greifen immer mehr um sich. Aber keine Angst - denn jetzt kommt „Der Neurosenkavalier“ alias Felix Bollmann. Nur wenige Minuten zuvor hat er im Weihnachtsmannkostüm die Kasse eines Kaufhauses geplündert. Auf der Flucht vor der Polizei landet er durch Zufall in der Praxis eines Promi-Psychodoktors, wo die Sprechstundenhilfe schon auf die Urlaubsvertretung des Professors wartet. Ehe er es sich versieht, findet sich der Ganove im weißen Kittel wieder und der ersten Patientin gegenüber ...