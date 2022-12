Der Weihnachtsmarkt in Babenhausen lockt viele Besucher

Plus Vor allem junge Leute freuen sich, dass sie wieder einen weihnachtlichen Umtrunk genießen können. Der Markt in Babenhausen ist gut besucht.

Unaufhörlich rieselte der Schnee in dicken Flocken vom Himmel. Die glitzernde Pracht verwandelte Straßen, Bäume und Häuser in eine idyllische Winterlandschaft. Einen besseren Auftakt hätte sich die Gewerberegion Babenhausen für ihren kulinarischen Weihnachtsmarkt nicht wünschen können.