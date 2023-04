Babenhausen

Der Wochenmarkt in Babenhausen bekommt eine eigene Satzung

Plus Jeden Freitag ist Wochenmarkt in Babenhausen. Bislang haben sich die Fieranten selbst um organisatorische Dinge gekümmert. Jetzt gibt es offizielle Regeln.

Von Stephan Schöttl

Seit vielen Jahren ist der Wochenmarkt eine feste Einrichtung in Babenhausen. Immer freitags von acht bis 13 Uhr bieten verschiedene Fieranten auf einem Teil des Parkplatzes Auf der Wies ihre Waren an. Momentan sind es bis zu sieben Händlerinnen und Händler, die regelmäßig in den Fuggermarkt kommen – und dabei auch organisatorische Dinge übernehmen. Der Bauhof kümmert sich um die entsprechende Beschilderung. Schriftliches über einen geordneten Marktablauf und Vergaberegularien gab es bislang in Babenhausen aber nicht. Das ändert sich nun.

Bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats stellte Mac Hermann als zuständiger Leiter des Ordnungsamts den Entwurf einer Wochenmarktsatzung vor. Die regelt in 16 Paragrafen zum Beispiel Verkaufszeiten, Zuteilung und Gestaltung der Verkaufsplätze, Verhalten und auch Hygiene. Außerdem ist darin festgelegt, was in Babenhausen angeboten werden darf. Nämlich frische Lebensmittel, Gewürze, Milcherzeugnisse, Brot- und Backwaren, Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei. Auch heiße Würste zum sofortigen Verzehr an Ort und Stelle.

