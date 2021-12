Babenhausen

Detailarbeit: Ein Werkstattbesuch beim Krippen-Doktor aus Babenhausen

Plus Josef Oehl aus Babenhausen vervollständigt kaputte Figuren und schafft in Handarbeit ganze Krippenlandschaften. In seiner Werkstatt zeigt er, wie er arbeitet.

Von Josef Diebolder

Josef Oehl aus Babenhausen kümmert sich in seiner Werkstatt um gebrochene Nasen, Arme und Beine. Er ist ein Doktor für Krippenfiguren. Mit ruhiger Hand und Blick fürs Detail repariert er die filigranen Kunstwerke und verhilft ihnen zu neuer Vollkommenheit. Manchmal gelangen aber auch größere Figuren, etwa aus Gips oder Holz, in seine Kellerwerkstatt. Aus dickem Sperrholz hat er sich schon eine lebensgroße Heilige Familie gesägt. Seine Fertigkeiten hat er sich in mehreren Jahrzehnten angeeignet. Bereits als Kind hat der heute 70-Jährige seine künstlerische Ader entdeckt. Diese Gabe ließ ihn neben seinem Beruf nie los.

