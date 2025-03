Die Doppelspitze bleibt

Icon Vergrößern Die neu gewählte Vorstandschaft des Musikvereins Babenhausen (von links): Max Zedelmaier, Alexander Weinhart, Stefan Hörmann, Hannah Reiner, Dominik Huber, Franziska Bürk, Tobias Fischer und Christoph Weinhart. Foto: Nadine Valentin Icon Schließen Schließen Die neu gewählte Vorstandschaft des Musikvereins Babenhausen (von links): Max Zedelmaier, Alexander Weinhart, Stefan Hörmann, Hannah Reiner, Dominik Huber, Franziska Bürk, Tobias Fischer und Christoph Weinhart. Foto: Nadine Valentin

Die Vorsitzende des Musikvereins Babenhausen, Franziska Bürk, zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung der Kapelle. Bei der Generalversammlung des Vereins lobte sie, dass die Musikanten mit Dirigent Andreas Keck musikalisch weiter voran kommen und wachsen. Sie berichtete zudem über weiterhin konstante Mitgliederzahlen. Insgesamt 65 aktive Mitglieder zählt der Musikverein, darunter 22 Jungmusikanten unter 18 Jahren, sowie fünf Ehrenmitglieder und 35 passive Mitglieder. 49 Proben und 23 Auftritte mit der Gesamtkapelle standen 2024 an sowie einige Termine mit kleinerer Besetzung.

Auch dieses Jahr steht beim Musikverein wieder einiges auf dem Programm. So nehmen die Babenhauser Musikanten unter anderem an Wertungsspielen im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Frechenrieden teil. Die beim Publikum beliebte Sommerserenade ist für 18. Juli geplant. Zudem soll das Weinfest wieder über zwei Tage im September stattfinden (19. und 20. September). Und auch der bereits zur Tradition gewordene Auftritt im Augustiner-Biergarten in München an Christi Himmelfahrt (29. Mai) steht wieder auf der Auftrittsliste.

Jugendleiterin Lisa Hörmann berichtete über die 2023 ins Leben gerufene musikalische Früherziehung, bei der zahlreiche Kinder spielerisch an Musik und Rhythmik herangeführt werden. Das Konzert der Jugendkapellen „Prima Musica“ und „Prima Youngstars“ findet am 12. April um 19 Uhr in der Aula der Mittel- und Realschule statt. Zudem wird es wieder einen Jugendinfoabend geben, an dem Kinder und Jugendliche Instrumente ausprobieren können. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden Franziska Bürk und Christoph Weinhart als Vorstand-Doppelspitze bestätigt. Alexander Weinhart übernimmt das Amt des Kassiers und als neuer Schriftführer wurde Stefan Hörmann gewählt. Tobias Fischer, Franziska Trost, Max Zedelmaier und Dominik Huber übernehmen die Posten der Beisitzer. Neue Jugendleiterin ist Hannah Reiner.

