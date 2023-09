Die Judengasse in Babenhausen soll ansprechend gestaltet werden

Plus Die Judengasse ist eine der ältesten Straßen in Babenhausen und momentan ein Flickenteppich. Der Marktrat beschäftigt sich mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Judengasse ist eine der ältesten Straßen in Babenhausen und dadurch von historischer Bedeutung. Nicht nur deshalb ist es den Mitgliedern des Marktrats wichtig, dass dieser im Ortskern des Fuggermarktes liegende Bereich ansprechend gestaltet wird. Bei seiner jüngsten Sitzung entschied das Gremium, dass die bereits vor einigen Wochen vorgestellte Planung noch einmal überarbeitet werden soll.

Aufgrund der eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten sollen die entlang der Mauer geplanten fünf Parkplätze wegfallen. Das wurde einstimmig beschlossen. Nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten und dem Austausch der Wasserleitungen im Jahr 2022 wurde die Judengasse vor dem nahenden Winter nur mit einem Provisorium hergestellt. Mit der stark durchsetzten Asphaltdecke gleicht sie derzeit einem Flickenteppich. Bereits bei einer vorangehenden Sitzung hatten die Markträte mit zwölf gegen drei Stimmen entschieden, die Judengasse als verkehrsberuhigten Bereich mit abgesetztem Gehweg auszuweisen. Parkplätze sollen so weit wie möglich mit Grün gestaltet werden. Aus Platzgründen bieten sich dafür aber nur eingeschränkte Möglichkeiten, hatte Ingenieur Stefan Bäumer bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses erläutert. Laut Bürgermeister Otto Göppel sollte deshalb die Funktionalität im Vordergrund stehen. Anstatt von Beeten wäre auch eine Kübelbepflanzung denkbar.