Babenhausen

Die Nachbarschaftshilfe aus Babenhausen ist ein Erfolgsmodell

Plus Seit zehn Jahren bekommen Seniorinnen und Senioren aus dem Unterallgäu hier Hilfe und Unterstützung. Zur Geburtstagsfeier gibt es ein Theaterstück.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Die Seniorengemeinschaft „Bürger umsorgen Senioren“ besteht seit mittlerweile zehn Jahren. Zahlreiche ältere Menschen aus Babenhausen, Kettershausen, Egg, Kirchhaslach, Oberschönegg und Winterrieden haben seitdem wertvolle Hilfe und Unterstützung erhalten. Die Geburtstagsfeier findet am Samstag, 9. September, ab 15 Uhr im Theater am Espach statt. Im Anschluss an Grußworte und Rückblicke von Vorsitzendem Manfred Lingens wird Schauspieler Fred Strittmatter sein Ein-Personen-Stück „Kneipp-Solo“ über das Leben und Wirken von Pfarrer Sebastian Kneipp auf die Bühne bringen.

Mit dem Ziel, dass hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren möglichst lange zu Hause ein selbstbestimmtes Leben führen können, fand bereits im zweiten Halbjahr 2012 ein Treffen in Babenhausen statt. In Anwesenheit von Bürgermeister Otto Göppel, dem Leiter der Koordinationsstelle des Senioren-politischen Gesamtkonzepts im Landratsamt Unterallgäu, Hubert Plepla, und dem Leiter der Kolping-Akademie am Standort Memmingen, Martin Ruf, haben Bürgerinnen und Bürger einen von Ehrenamtlichen geführten, gemeinnützigen und mildtätig anerkannten Verein gegründet. Dessen Eintragung ins Vereinsregister fand am 11. April 2013 statt.

