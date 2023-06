Babenhausen

Die Post setzt in Babenhausen künftig auf die Kraft der Sonne

Die Deutsche Post DHL hat eine Packstation in Babenhausen in Betrieb genommen.

Plus In Babenhausen hat die Post eine neue DHL-Packstation in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen damit einen Beitrag zum umweltfreundlichen Versand leisten will.

Die knallgelben Packstationen der Deutschen Post haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Vor allem während der Corona-Zeit nutzten viele Menschen den Service, kleinere und größere Pakete kontaktlos und rund um die Uhr abgeben und abholen zu können. Die Deutsche Post sagt, in Deutschland gebe es momentan über 12.000 solcher Automaten, die meistens an stark frequentierten Plätzen stehen. Vor Supermärkten oder an Tankstellen zum Beispiel. Der Ausbau des Netzes soll weitergehen. Auch in Babenhausen wurde vor Kurzem eine neue DHL-Packstation in Betrieb genommen, eine solarbetriebene.

„Die DHL-Packstation ist ein Kernelement bei der Umsetzung einer nachhaltigen Logistik“, sagt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group. Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Ulmer Straße steht jetzt eine dieser Packstationen, mit der zum umweltfreundlichen Paketversand beigetragen werden soll. Die Deutsche Post macht in diesem Zusammenhang ordentlich Werbung in eigener Sache und schreibt: „Die Nutzung des kostenlosen Services trägt zur Reduzierung von CO₂-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten und Gemeinden bei." Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung würden, sagt die Post, bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent Kohlendioxid eingespart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

