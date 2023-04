Die Rollen im Marktgemeinderat Babenhausen werden neu verteilt

Plus Nach dem Rücktritt von Gemeinderat Christian Pfeifer muss auch der Posten des Dritten Bürgermeisters neu vergeben werden. Künftig hat das Amt eine Frau inne.

Ende März hatte Christian Pfeifer nach über 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Marktgemeinderat Babenhausen sein Amt aus beruflichen Gründen vorzeitig niedergelegt. Bei der jüngsten Sitzung wurde nun die Nachfolge geregelt. In seiner Funktion als Rat, in den verschiedenen Ausschüssen, aber auch als Dritter Bürgermeister.

Gemäß dem Wahlergebnis vom März 2020 war Kay-Uwe Bertram erster Nachrücker auf der Liste der örtlichen CSU. Er wurde von Bürgermeister Otto Göppel als Mitglied des Marktgemeinderats vereidigt. Bertram führt seit 2000 als freiberuflicher Architekt in Babenhausen ein Architekturbüro und ist seit 2015 Vorsitzender der Gewerberegion Babenhausen.