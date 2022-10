Babenhausen

18:00 Uhr

Die "Spange" ist fertig: Teil des Verkehrs rollt jetzt um Babenhausen herum

So sah die Baustelle der Umfahrung Babenhausens Ende August 2022 aus der Luft aus. Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen.

Plus Mit der Umfahrung im Westen Babenhausens ist ein erster Schritt zur Verkehrsentlastung im Ort gemacht. Das Bauprojekt kostet rund 4,5 Millionen Euro.

Von Stephan Schöttl

Den Wunsch nach einer Ortsumfahrung, nach Entlastung für die Durchgangsstraßen Babenhausens, haben sie schon lange in der Marktgemeinde. Vor über zehn Jahren wurde das Bauprojekt angestoßen. In den Bundesverkehrswegeplan ist eine solche Umgehungsstraße aufgenommen worden, doch das Ziel ist noch nicht in Sicht. Immerhin: Jetzt wurde mit der offiziellen Freigabe der "Spange" der B300 im Westen Babenhausens eine erste Etappe gemeistert. Seit drei Wochen rollt der Verkehr bereits über die neue Trasse. Viele Autos und Lastwagen nutzen sie, wenn sie von der B300 zur St2020, einen Zubringer zur A7-Anschlussstelle Illertissen, wollen oder umgekehrt. Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel sprach von einem "Meilenstein".

