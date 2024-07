Diebstahl bei Getränkemarkt: 40 Kästen sind weg

In Babenhausen hat es in der Nacht zum Donnerstag einen Diebstahl in einem Getränkemarkt in der Bahnhofsstraße gegeben. Wie die Polizei Memmingen mitteilte, stand das Leergut in einem provisorisch abgezäunten Bereich.

Diebstahl in Getränkemarkt Babenhausen: 40 Kisten sind weg

Der oder die Täter zwickten wohl mit einem Schneidegerät die Verrieglung des Zauns auf und stahlen 40 Pfand-Kisten. Bei einem Preis von 3,10 Euro pro Kasten dürfen die mutmaßlichen Diebe 124 Euro erbeutet haben. Nun ermittelt die Polizei. Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bahnhofstraße etwas bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der 08331/1000 oder der 08333/2280 zu melden. (AZ)