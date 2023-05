Babenhausen

17:45 Uhr

Diese Band ist irgendwo zwischen Folk, Rock und Groove daheim

Plus Am Samstag spielt die "Rogan Band" bei den Kulturtagen in Babenhausen. Ihre Songs sind überwiegend selbst geschrieben, aber in keine Schublade einzuordnen.

Von Claudia Bader

Sie lassen sich auf keinen Musikstil festlegen. Ihre vorwiegend selbst geschriebenen Lieder und arrangierten Coversongs sind mal rockig, dann wieder langsam und meditativ. Die Texte drehen sich um Liebe und Romantik, aber auch um gesellschaftskritische Themen. Nachdem die "Rogan Band" im September 2022 bei ihrer Premiere in der Mad Boy's Music Bar in Niederrieden einen vollen Erfolg verbuchten, stehen den Mitgliedern weitere Auftritte bevor - einer davon im Rahmen der Babenhauser Kulturtage am Samstag, 13. Mai, ab 20 Uhr im Saal des Gasthauses Rössle.

Zusammen gefunden haben die fünf leidenschaftlichen Hobby-Musiker aus Babenhausen und Winterrieden – das sind Matthias Röger (Gesang und Gitarre), Thomas Röger (Gesang und Mundharmonika), Sebastian Faubel (Gitarre), Ralf Maucher (Schlagzeug) und Wolfgang Schmid (Bass) - über die Band der Babenhauser Theatergruppe Schmiere. Der Name "Rogan Band" habe sich aus einem Spitznamen ergeben, verrät Matthias Röger.

