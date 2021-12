Diese Baustellen stehen in Babenhausen für 2022 an

Plus Der Babenhauser Bürgermeister zieht ein "eher gemischtes" Resümee der vergangenen Monate - und blickt auf kommunale Projekte, die das neue Jahr bringt.

In der letzten Sitzung des Jahres ist es nicht nur Tradition, dass die Plätze der Babenhauser Markträtinnen und Markträte dekoriert sind - diesmal mit Weihnachtsstern im Blumentopf und Lebkuchen. Sondern auch, dass der Bürgermeister auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickt und die wichtigsten kommunalen Projekte des neuen Jahres skizziert. Die Bilanz falle "eher gemischt" aus, sagte Otto Göppel.