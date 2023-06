Babenhausen

12:00 Uhr

Diese Bereiche rund um Babenhausen eignen sich für Windkraftanlagen

Plus Der Marktrat Babenhausen beschäftigt sich mit potenziellen Standorten für Windkraftanlagen. Nur eine Fläche kristallisiert sich dabei als geeignet heraus.

Das Allmannshorn südlich von Unterschönegg, das Günztal Richtung Weinried, Gebiete östlich und nördlich von Babenhausen und der Klosterbeurer Wald: Rund um Babenhausen befinden sich mehrere potenzielle Flächen, auf denen Windkraftanlagen entstehen könnten. Mit dem Ziel, dass der Fuggermarkt nicht von Windrädern umzingelt wird, hat der Marktrat bereits einige eventuelle Standorte in Erwägung gezogen. Bei der jüngsten Sitzung kristallisierte sich nur ein mögliches Gebiet heraus: Bei entsprechendem Abstand zur Wohnbebauung können sich die Rätinnen und Räte eine Waldfläche südlich von Klosterbeuren vorstellen.

Im Zuge der informellen Anhörung Windenergie des Regionalverbands Donau-Iller müsse auch der Markt Babenhausen auf seinem Gebiet Suchraumflächen, also Anteile des Gemeindegebiets, die hinsichtlich der Realisierbarkeit von Windrädern untersucht werden, benennen, hatte Bürgermeister Otto Göppel bereits in der vorangegangenen Sitzung erläutert. Bis zum 14. Juli habe die Marktgemeinde Gelegenheit, lokale Aspekte und Überlegungen für die zukünftige Windenergieplanung auf ihrem Terrain mitzuteilen. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung weiterer rechtlicher und fachlicher Kriterien soll bis Ende des Jahres ein Entwurf für die Fortschreibung des Regionalplankapitels „Nutzung der Windkraft“ erarbeitet werden. An jedem Standort, der nach Abschluss des Verfahrens bis Ende 2025 übrigbleibt, könnten dann Windkraftanlagen gebaut werden. Dabei müssten die bau- und immissionsrechtlichen Vorschriften (Geräuschimmissionen, Schattenwurf usw.) eingehalten werden, informierte der Rathauschef.

