Diese Gesichter erinnert an Völkermord – und stehen für Hoffnung

Bewegende Personen und Geschichten über menschliche Stärke, Überlebenswillen und Hoffnung inmitten der Dunkelheit bietet die derzeit in der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte präsentierte Wanderausstellung „Humans of the Holocaust.“ Nach Voranmeldung kann sie noch bis Montag, 9. Dezember, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr besichtigt werden. Am Dienstag, 3. Dezember, findet ab 19 Uhr eine kostenlose Einführung statt. Unter anderem wird die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS Bayern) einen Vortrag zum Thema „Aus der Vergangenheit gelernt? Antisemitismus heute“ halten.

Ausstellung „ Humans of the Holocaust“ in der Jubi Babenhausen

Unter dem Leitgedanken „Humans of the Holocaust“ stellt der israelische Künstler Erez Kaganovitz in mehr als 40 Werken Überlebende des nationalsozialistischen Völkermords sowie Verwandte vor. Ziel der von der Stiftung Jugendaustausch Bayern organisierten Ausstellung ist es, junge Menschen über den nationalsozialistischen Völkermord zu informieren und ihr Bewusstsein für dieses wichtige Kapitel der Geschichte zu schärfen.

Mit einfühlsamen Fotografien, begleitenden Texten und digitalen Elementen erzählen die Exponate von individuellen Schicksalen, die weit über das Konzept einer klassischen Holocaust-Ausstellung hinausgehen. Anhand der Auseinandersetzung mit Lebenswirklichkeiten und echten Beispielen wird der Zugang zur Geschichte vereinfacht.