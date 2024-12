Diese Straßen in und um Babenhausen müssen dringend erneuert werden

Frostbedingte Aufbrüche, Risse und geflickte Stellen im Teerbelag, kleine und größere Schlaglöcher: Bei der jüngsten Bürgerversammlung übten einige Bürgerinnen und Bürger Kritik am schlechten Zustand der Straßen in und um Babenhausen sowie im Ortsteil Klosterbeuren. Manche Wege stellten demnach gar ein Sicherheitsrisiko dar. Wo der Sanierungsbedarf besonders hoch ist und was die Gemeinde dagegen tut.

Claudia Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis