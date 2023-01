Dieses Bühnenstück wirbt für mehr Toleranz gegenüber dem Anderssein

Plus Das Landestheater Schwaben bringt in Babenhausen das Musical "Brigitte Bordeaux" auf die Bühne. Einen Konflikt zwischen „Trans“-Moderne und weinseliger Tradition.

„Ich möchte eine Frau sein!“ Dieser aus dem Mund des Vaters stammende Wunsch bringt den Familienfrieden gehörig durcheinander. Und als der Vorsitzende des örtlichen Winzervereins sowie Mitglied eines traditionsreichen Chors auch noch Weinkönigin werden möchte, gerät die Dorfidylle in Moselheim gehörig ins Wanken.