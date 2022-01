Babenhausen

vor 2 Min.

Drei Babenhauser Straßen werden aufgemöbelt

Plus Drei Straßen im Babenhauser Ortskern werden sich in diesem Jahr verändern und fußgängerfreundlicher werden. Das ist geplant.

Von Sabrina Karrer

An den Anblick von Baumaschinen im Ortskern haben sich die Menschen in Babenhausen wohl schon gewöhnt. Um die Kanalisation auf Vordermann zu bringen, wurde im vergangenen Jahr "Auf der Wies" gebaggert. Heuer rücken angrenzende Straßen in den Fokus: die Hirtengasse, die Straße Am Anfall und ein Stück der Frauenstraße. Sie sollen sich nicht nur unterirdisch, sondern auch optisch verändern, fußgängerfreundlicher werden und mehr "Innenstadtflair" bekommen.

