Drei Ringe aus Schmuckgeschäft in Babenhausen gestohlen

Diebe haben offenbar in einem Schmuckgeschäft in Babenhausen zugegriffen. Der Verkäuferin fiel das Fehlen dreier Ringe aber erst später auf.

In einem Geschäft in Babenhausen hat sich am Freitag offenbar ein Schmuckdiebstahl ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befand sich gegen 14.30 Uhr die Mitarbeiterin eines Juweliergeschäftes gerade in einem Kundengespräch, als zwei dunkelhäutige Männer den Laden betraten und sich Ringe und Uhren anschauten. Nachdem die Mitarbeiterin sie aufgefordert hatte, nichts anzufassen, verließen die Männer den Laden wieder. Nach Beendigung der Kundenberatung fiel der Mitarbeiterin auf, dass drei Ringe im Wert von etwa 250 Euro fehlten. (AZ)