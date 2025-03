„Echt digital“ war das Motto

Mit großer Hingabe beteiligten sich rund 2600 Schülerinnen und Schüler mit insgesamt 113 Klassen am größten Jugendwettbewerb bei der Raiffeisenbank Schwaben Mitte, deren Geschäftsgebiet Altenstadt, Babenhausen, Bellenberg, Erkheim und Krumbach beinhaltet. Junge Menschen sollen mit dem Wettbewerb in ihrer Entwicklung gefördert und an gesellschaftlich wichtige Themen herangeführt werden.

„jugend creativ“ unterstützt junge Talente über Ländergrenzen hinweg. Denn außer in Deutschland wird der Wettbewerb von Genossenschaftsbanken in Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz angeboten. So zählt der Jugendwettbewerb mit rund 600.000 Beiträgen pro Jahr zu den weltweit größten seiner Art. Seit Beginn im Jahre 1970 haben über 90 Millionen Kinder und Jugendliche mitgemacht.

Von den weiterführenden Schulen in Babenhausen beteiligte sich die Mittelschule mit 314 Teilnehmern sowie die Anton-Fugger-Realschule mit 176 Teilnehmern. Hier durften sich die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse mit dem Thema "Wie digital lebst du? Zeig uns mit deiner Gestaltung, was Digitalisierung für dich bedeutet, im positiven und negativen Sinne" beschäftigen.

Es kamen sagenhaft gute Beiträge und Bilder heraus. Themen waren beispielsweise: Vieles ist im Internet nicht zu sehen. Geh einmal weg vom Computer. Der Unterschied zwischen echt und digital. Bin ich gut genug und so weiter. Alles Themen, die in der heutigen schnelllebigen Zeit für unsere Gesellschaft mehr als wichtig sind.

Sabine Turek, Prokuristin der Raiba Schwaben Mitte, würdigte bei der Siegerehrung die Erfolge und Leistungen der 18 Sieger. Sie erhielten eine Urkunde und als Geschenk einen nachhaltigen Rucksack mit Laptopfach. Dazwischen gab es aufheiternde Quizfragen. Richtige Antworten wurden mit einem weiteren Geschenk belohnt. Wer nicht gewonnen hat, bekam einen Nachhaltigkeits-Trostpreis. Der nächste internationale Jugendwettbewerb startet am 1. Oktober mit dem Thema: „Meer entdecken“.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.