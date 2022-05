Ein Abend zum Genießen und Träumen mit Soul Touch

Plus Das Trio Soul Touch hatte sich für sein Konzert in Babenhausen Freunde eingeladen. Die gemeinsame Leidenschaft springt auch auf das Publikum über.

Sie spielen Songs, die sie selbst bewegen und berühren. Dabei gelingt es dem Ensemble Soul Touch, sein Publikum zu faszinieren sowie zum Zurücklehnen, Genießen und Träumen anzuregen. Bei seinen gemeinsam mit Freunden gestalteten Auftritten im Theater am Espach präsentierte das Trio empfindsame, aber auch temperamentvolle Klänge, die Fans und Besucher fesselten und anregten, die Seele einmal baumeln zu lassen. Eine gelungene Facette im Programm der Babenhauser Kulturtage.