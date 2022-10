Babenhausen

vor 32 Min.

Ein Hund im Klassenzimmer: So hilft Nelly Sechstklässlern beim Lernen

Plus Hündin Nelly ist im Sommer zur Schulhündin ausgebildet worden. Jetzt begleitet sie ihre Besitzerin regelmäßig in die Realschule Babenhausen.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Im Klassenzimmer der 6d herrscht konzentrierte Lernatmosphäre. Die Schülerinnen und Schüler schauen auf die Tafel, wo Lehrerin Heidrun Weißmann englische Grammatikregeln erklärt. Als ob sie ebenfalls am Unterricht teilnehmen würde, bewegt sich Mini-Labradorhündin Nelly auf leisen Pfoten zwischen den Tischen. Im Anschluss an die Ausführungen der Lehrerin setzen die Mädchen und Buben das Gelernte in die Praxis um. Wer einen richtigen englischen Satz formuliert, darf sich über eine besondere Belohnung freuen: einen Pfotenschlag der Schulhündin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen