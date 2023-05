Babenhausen

12:00 Uhr

Ein musikalisches Picknick für die ganze Familie mitten in Babenhausen

Am Espach steigt am 10. Juni das Picknick-Open-Air in Babenhausen.

Plus Am 10. Juni spielen vier Bands beim Picknick-Open-Air am Espach in Babenhausen - umsonst und draußen. Viele Menschen aus der Umgebung packen mit an.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Groß ist er nicht, der Espachplatz. Aber schön. Einer der besonderen Orte in Babenhausen, von denen Matthias Schmidt sagt: "Es gibt im Ort so viele tolle Plätze, aber man macht zu wenig draus." Genau das hat letztlich den gedanklichen Stein ins Rollen gebracht, die Planungen vorangetrieben. 2016 veranstaltete Schmidt mit seiner Band Soultouch am Espach ein Picknick-Open-Air, zwei Jahre später hätte dort auch die zweite Auflage steigen sollen. Die allerdings musste damals wegen schlechten Wetters in die Pausenhalle der Mittelschule verlegt werden. 2020 und 2021 machte schließlich die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Jetzt soll ein neuer Anlauf gestartet werden: am Samstag, 10. Juni.

Am Espach soll es ungezwungen zugehen

Schmidt steckt schon seit Monaten in den Vorbereitungen, der organisatorische Aufwand ist riesig. "Dieses Mal wird das Picknick-Open-Air noch größer, umfangreicher und länger", verspricht er. Das Besondere daran: Es soll ein Event von Babenhausern für Babenhausen und Umgebung werden. Ein Tag, an dem viele Menschen zusammenarbeiten, ohne dass der finanzielle Aspekt im Vordergrund steht. Schmidt erzählt: "Die Bands spielen ohne Gage, Ton- und Lichttechniker arbeiten Hand in Hand mit zahlreichen Helferinnen und Helfern aus Vereinen und Geschäften vor Ort. Der Gemeinschaftsgedanke steht an erster Stelle." Auch vom Markt Babenhausen gibt es Unterstützung, das Open Air ist Teil der Veranstaltungsserie "Kultur rund ums Schloss". Der Eintritt ist frei. Um zumindest die Unkosten decken zu können, freut sich der Organisator über Spenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen