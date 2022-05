Babenhausen

06:00 Uhr

Ein Stück Geborgenheit: Zu Besuch in der Willkommensklasse in Babenhausen

Plus Mittelschule und Anton-Fugger-Realschule in Babenhausen haben eine gemeinsame Willkommensklasse für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine eingerichtet.

Von Claudia Bader

Vor der Tür eines Klassenzimmers im Babenhauser Schulzentrum hört man Gespräche, fröhliches Lachen und Kichern. Beim Eintreten bietet sich ein alltägliches Bild: Mädchen und Buben stecken ihre Köpfe in Hefte oder Schulbücher. Aber: Sie diskutieren in einer fremden Sprache, andere sind mit einem Übersetzungsprogramm auf ihrem Handy beschäftigt. Am Fenster reihen sich verschiedene Plüschtiere aneinander. "Sie haben uns dabei geholfen, den ukrainischen Schülern die Tiernamen in deutscher Sprache zu vermitteln", sagt Förderlehrerin Erika Schneider-Bürzle. Gemeinsam mit Schulpsychologe Heribert Dorn und der Deutsch-Ukrainerin Natalia Butliar-Miller betreut sie die gemeinsame Willkommensklasse der Mittelschule und der Anton-Fugger-Realschule.

