Einbrecher bringen Diebesgut mit Schubkarre weg

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstag, 15. Februar, und Montag, 17. Februar, in ein Fabrikgebäude ein. Die Täter überwanden den Zaun eines Firmengeländes in der Frundsbergstraße in Babenhausen und hebelten ein Fenster auf. Sie entwendeten Werkzeuge im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Diese transportierten sie mithilfe einer Schubkarre zu ihrem Fluchtfahrzeug, das vermutlich nördlich des Geländes stand.

Die Kriminalpolizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen hat, kann diese unter 08331/1000 melden. (AZ)