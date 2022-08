Einbrecher haben bereits im Juli in Babenhausen Schaden angerichtet

Erst jetzt hat ein 61-Jähriger einen versuchten Einbruch in Babenhausen bei der Polizei angezeigt.

In Babenhausen haben Unbekannte offenbar bereits im Juli versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Ein 61-Jähriger zeigte den Vorfall jetzt bei der Polizei im Dienstzimmers Babenhausen der Polizeiinspektion Memmingen an. Demnach hatten bislang unbekannte Personen im Zeitraum zwischen Montag, 4. Juli, und Freitag, 8. Juli, versucht, in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße einzubrechen. Beim Einbruchsversuch wurde die Türzarge beschädigt und das Türblech verbogen, der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere, wer Angaben zum Täter oder der Tat machen kann, soll sich unter der Rufnummer 08331/100-0 oder direkt im Dienstzimmer Babenhausen unter der Rufnummer 08333/2280 melden. (AZ)