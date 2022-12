Einbruch in Babenhausen: Täter wirft eine Fensterscheibe ein

Die Polizei möchte herausfinden, wer über eine eingeworfene Fensterscheibe in ein Haus in Babenhaus eingedrungen ist und Schmuck gestohlen hat.

Noch ist unklar, wer am vergangenen Dienstag im Zeitraum zwischen 17.30 bis 19.30 Uhr in ein Haus in Babenhausen eingebrochen ist. Laut Polizeiangaben warf der Täter oder die Täterin eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und gelangte so in das Gebäude. Alle Stockwerke wurden durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Unbekannte stahl hochwertigen Schmuck und Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Einbruch in Babenhausen

Die Polizeiinspektion Memmingen und der Kriminaldauerdienst Memmingen führten die ersten Ermittlungen vor Ort durch. Die weiteren Untersuchungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegengenommen. (AZ)