Eine Premiere bei den Kulturtagen in Babenhausen

Der Allgäuer Bestsellerautor Michael Kobr hat im Theater am Espach Einblicke in sein neues Werk gegeben: „Nebel über Rønne".

Der Unterallgäuer Bestsellerautor Michael Kobr hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kultur rund ums Schloss" eine Lesung in Babenhausen gehalten - und seinem Publikum einen kurzweiligen Abend samt einer Premiere beschert.

Bekannt geworden ist Kobr mit den Allgäu-Krimis um Kommissar Kluftinger, die er zusammen mit Volker Klüpfel geschrieben hat. In Babenhausen trug er Auszüge aus seinem Solo-Roman „Sonne über Gudhjem. Ein Bornholm-Krimi“ vor, in welchem Ermittler Lennart Ipsen die zentrale Figur ist. Nach der Pause überraschte er die Zuhörerinnen und Zuhörer im Theater am Espach dann mit seinem neuen Werk, das erst in dieser Woche, am 24. April, erscheinen sollte: „Nebel über Rønne", ein zweiter Bornholm-Krimi.

Aus Sicht der Organisatoren erlebte das Publikum einen vergnüglichen Abend mit einem sympathischen Autor und vielen Reisetipps zur Ostseeinsel Bornholm. Die Zuhörer nutzten die anschließende Signierstunde, um sich mit dem neuen Werk einzudecken und mit dem Autor ins Gespräch zu kommen. (AZ)

