Babenhausen

vor 18 Min.

Einfamilienhaus wird jetzt offiziell zur Unterkunft für Asylbewerber

Plus Bewohnt ist das Gebäude in Babenhausen schon seit einigen Jahren, nun gab es grünes Licht für die Umnutzung. Was der Bauausschuss sonst noch beschloss.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Bereits seit einigen Jahren leben in einem Einfamilienhaus an der Memminger Straße Flüchtlinge. Im Zuge der Legalisierung des Baurechts beantragten die Besitzer jetzt die offizielle Umnutzung des Gebäudes als Asylbewerberunterkunft. Sie soll mit zehn Betten, verteilt auf sieben Schlafzimmer, ausgestattet sein. Der Bau- und Umweltausschuss im Marktrat befürwortete diesen Bauantrag in seiner vorliegenden Form einstimmig.

Das betreffende Grundstück liege im Geltungsbereich der Sanierungssatzung des Marktes Babenhausen, informierte Bürgermeister Otto Göppel. Der gemeindliche Flächennutzungsplan sehe hier ein Mischgebiet vor, in dem eine Asylbewerberunterkunft als Anlage sozialer Zwecke allgemein zulässig ist. Da die gemeindliche Stellplatzsatzung bezüglich Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber keine eigene Festsetzung treffe, wird hilfsweise eine Garagen- und Stellplatzsatzung des Freistaates Bayern herangezogen. Laut dieser ist in dieser Anlage ein Stellplatz je 30 Betten notwendig, mindestens sind es jedoch drei Stellplätze. Diese werden nachgewiesen, sagte der Rathauschef.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen