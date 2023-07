Babenhausen

Einmal Bayern, immer Bayern: Sie stehen seit 30 Jahren hinter dem Rekordmeister

Plus 1993 wurde in Babenhausen ein Fanclub des FC Bayern München gegründet. Der feierte nicht nur sportliche Erfolge des Rekordmeisters, sondern auch eigene.

Ihre jungen Mitglieder kennen gar keinen anderen Meister. 1993 wurde in Babenhausen ein Fanclub des FC Bayern München gegründet. Ausgerechnet in einem Jahr, in dem sich mit Werder Bremen ein anderer Bundesligist die Schale holte. Doch in der Folge des inzwischen 30-jährigen Vereinsbestehens, das am kommenden Wochenende im kleinen Kreis gefeiert wird, holte der Rekordmeister weitere 21 Titel und wurde obendrein zwölfmal DFB-Pokalsieger. Und so waren es überwiegend höchst erfreuliche Momente, von denen sich die knapp 540 Mitglieder aus der Vergangenheit erzählen.

Eine prominente Persönlichkeit des FC Bayern München hatte Anfang der 1990er-Jahre den Anstoß zur Gründung des Fanclubs im Fuggermarkt gegeben. Hans Schiefele, ein ehemaliger Babenhauser, war seit September 1928 Mitglied des FCB und hatte bis zu seinem Tod im Jahr 2005 die Mitgliedsnummer 1 als treuester Anhänger des Vereins inne. "Zu seiner Zeit als Vizepräsident der Bayern hatte er den Wunsch, dass in seiner alten Heimat doch auch ein Fanclub gegründet werden sollte", erzählt Martin Kreutner, heute Vorsitzender des Fanclubs. Helmut Schießler, Lehrer und akribischer Arbeiter im Fußball-Nachwuchs des TSV Babenhausen, nahm sich der Sache an, mit TSV-Präsident Martin Gleich holte er sich einen erfahrenen Berater an die Seite und mit Reinhold Reinöhl fand man einen motivierten Gründungsvorsitzenden, der dieses Amt 15 Jahre lang innehatte.

