Eltern müssen in Babenhausen bald mehr für Kindergarten und Krippe bezahlen

Plus Babenhausen erhöht die Gebühren für die Kinderbetreuung. Wie viel mehr Eltern bezahlen müssen und welche Lösung manchen Markträten für die Zukunft vorschwebt.

Eltern müssen in Babenhausen ab dem kommenden Kindergartenjahr mehr Geld für die Betreuung ihrer Söhne und Töchter bezahlen. Die Marktgemeinde – Träger der vier Einrichtungen im Ort – erhöht abermals die Gebühren wie schon im vergangenen Jahr. Die anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft ziehen vermutlich mit. Manche Markträte wünschen sich künftig eine andere Herangehensweise.